В Слободском 17-летний подросток погиб под колесами большегруза

Водителя грузовика Mercedes-Benz Actros удалось найти сотрудникам ГИБДД. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области водитель большегруза насмерть задавил подростка. Информацию о ДТП сообщили в областном ГИБДД.

Авария произошла ночью 13 ноября в городе Слободкой на улице Грина. По предварительным данным, 43-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros сбил 17-летнего подростка, который переходил дорогу. От полученных травм юноша скончался на месте. После происшествия водитель фуры скрылся с места ДТП.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель автомобиля был установлен сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.