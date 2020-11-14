В Кировской области определили победителей конкурса «Учитель года»

Ученики 3 «Г», где преподает Дина Утланцева, очень переживали за свою учительницу и высказали свое мнение: «Вы – самая лучшая!». Фото: admkirov.ru

Конкурс «Учитель года Кировской области» прошел в текущем году в 30-й раз. В нем приняли участие 36 педагогов. 12 ноября подвели итоги регионального этапа и в торжественной обстановке наградили победителей. Мероприятие в связи со сложной эпидемиологической ситуацией провели в очно-заочном формате.

Педагоги основного и дополнительного образования, воспитатели, педагоги-психологи, дефектологи, преподаватели производственного цикла и мастера производственного обучения учреждений СПО в течение трех дней представляли на суд жюри свои методические разработки и проводили открытые занятия и мастер-классы. По итогам конкурсных испытаний определили победителей в разных номинациях. Им вручили дипломы и «Хрустальных пеликанов», которые символизируют самопожертвование и родительскую любовь. Кроме того, педагоги получили звание «Лауреат премии Правительства Кировской области» и денежные премии.

В номинации «Учитель года» победу одержала Дина Утланцева, которая преподает в начальных классах школы № 16 города Кирова. Дина Сергеевна обучает детей уже 16-й год. Ее мама и брат тоже педагоги, что и повлияло на ее выбор профессии.

- О победе я не думала и считаю, что это даже помогло сосредоточиться на выполнении конкурсных заданий, - говорит Дина Сергеевна. - Для себя определила, что достойна второго места. Когда узнала, что меня выбрали «Учителем года», испытала самые разные эмоции - от удивления и радости до полного спокойствия.

А вот ученики 3 «Г», где преподает Дина Утланцева, очень переживали за свою учительницу и высказали свое мнение: «Вы – самая лучшая!»

В следующем году Дина Сергеевна представит Кировскую область на всероссийском этапе конкурса «Учитель года России».

Наш регион на всероссийском конкурсе также представят:

Александра Гимранова, учитель русского языка и литературы средней школы № 48 г. Кирова в номинации «Педагогический дебют года»;

Ольга Кропачева, воспитатель детского сада «Золотой ключик» г. Слободского - «Воспитатель года»;

Анастасия Муллагалиева, педагог-психолог школы-интерната для детей с ОВЗ № 3 г. Кирова - «Педагог-психолог года»;

Наталия Стародубцева, учитель начальных классов, учитель-дефектолог (сурдопедагог) школы-интерната для обучающихся с ОВЗ г. Советска - «Учитель-дефектолог года»

Мария Зубарева, преподаватель профессионального цикла по специальности «Технология молока и молочных продуктов» Кировского технологического колледжа пищевой промышленности - «Преподаватель профессионального цикла года»;

Вера Калеменева, мастер производственного обучения по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» Кировского многопрофильного техникума - «Мастер производственного обучения года».