Пропавшего 8 ноября 17-летнего подростка из Лянгасово нашли живым

Причины и условия безвестного исчезновения подростка устанавливают следователи. Фото: kirov.sledcom.ru

Егор Шешуков, которго объявили в розыск несколько дней назад, найден в Слободском районе. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Поиски 17-летнего Егора Шешукова, к которым подключились сотрудники региональных СУ СК и УМВД по Кировской области, кинологи и волонтеры, успешно завершились. Подросток найден живым в Слободском районе.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Кировской области, противоправных действий в отношении молодого человека не совершалось.

Сейчас причины и условия безвестного исчезновения подростка устанавливают следователи.

Напомним, что Следственный отдел по Ленинскому району города Кирова возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего и сейчас расследование его продолжается.

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