Власти Кирова обещают установить освещение у нового моста

Светоотражающие элементы, нанесенные на отбойнике, подрядчик очищает в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети. Фото: admkirov.ru

Со стороны улицы Дзержинского подход к новому мосту был затруднен из-за отсутствия наружного освещения. Это не раз отмечали в различных группах в соцсетях и пешеходы, и водители. Городские власти для решения этого вопроса заключили контракт с ООО «Техно Трейд». Компания должна установить 75 светильников до 20 декабря.

А пока подрядная организация согласует работы с ресурсоснабжающими организациями и закупает материалы и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе кировской мэрии.

В текущем году обновили дорожное покрытие улицы Дзержинского - от улицы Луганской до транспортной развязки у деревни Гнусино. Площадь отремонтированного участка составила 120 тысяч квадратных метров. Кроме того, там установили новые ограждения – барьерное и моста.

В департаменте городского хозяйства также сообщили, что на отбойнике нанесены светоотражающие элементы, которые подрядчик очищает в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети.

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