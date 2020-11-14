Тюменские поисковики нашли останки погибшего в годы войны кировчанина

Останки бойца подняли осенью поисковики из Тюмени. Фото: admkirov.ru

Участники поискового отряда «Память сердца» из Тюмени подняли останки погибшего солдата родом из Кирова. Также им удалось найти медальон, в котором содержалась информация о красноармейце.

Как уточнили в городской администрации, Аркадий Владимирович Изергин родился в 1910 году. До начала войны он проживал в Кирове. В родственниках у бойца указана Анна Михайловна Любимова. Там же значится и адрес: г. Киров, ул. Дрылевская (Дрелевского), дом 2-а, квартира 7.

Погиб боец 29 января 1942 года в Новгородской области. Сейчас активисты поискового отряда разыскивают родственников погибшего.

Если вам что-либо известно о семье и близких солдата, просьба сообщить об этом по номеру: +7 982 987 1807 или написать по электронной почте egorft_1x1@mail.ru.

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