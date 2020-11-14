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Прогноз погоды в Кировской области на 14 и 15 ноября: минус на градуснике и никакого снегопада

Выходные дни обещают стать весьма прохладными
Анастасия РОМАНОВААнастасия РОМАНОВА
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Снегопада на выходных не ожидается, однако деньки обещают быть холодными.

Снегопада на выходных не ожидается, однако деньки обещают быть холодными.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области начнется похолодание - как раз в выходные. «Комсомолка» публикует традиционный прогноз погоды на грядущие субботу и воскресенье с помощью сервиса rp5.ru.

Утро 14 ноября начнется с отметки в -10 градусов на термометре. В течение дня она практически не будет меняться. Погода обещает быть облачной, без осадков. Синоптики прогнозируют легкий ветер и повышенное атмосферное давление - до 760 мм ртутного столба.

В воскресенье, 15 ноября, картина практически не изменится. В течение дня температура воздуха будет колебаться от -7 до - 9 градусов. Утро будет ясным и солнечным, позже небо частично закроет облаками. Как и в предыдущий день, синоптики обещают легкий ветер и отсутствие осадков. И снова ожидается повышенное атмосферное давление - до 764 мм ртутного столба.

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