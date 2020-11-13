Киров планируют «разгрузить»

Планируется продлить улицы Сурикова и Солнечную. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году власти планируют начать строительство улиц Сурикова и Солнечной (межу улицей Воровского и Производственной). Об этом сообщил председатель Кировской области Александр Чурин, который представил губернатору отчет о планах развития дорожной инфраструктуры.

По мнению властей, удлинение двух улиц позволит существенно разгрузить улично-дорожную сеть в городе. Александр Анатольевич также подчеркнул, что прорабатывается вопрос о снижения автомобильного трафика на улице Ленина.

- Надо использовать те возможности, которые сейчас у нас имеются, - рассказал Александр Чурин - Мы нашли подходы, которые в следующем году позволят провести работы по «разгрузке» ул. Ленина, района Солнечный берег и Зонального, ул. Хлыновской,

К сожалению, о детальных подробностях концепции председатель правительства не сообщил.

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