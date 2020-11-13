Мошенница из Слободского выманила более 400 тысяч рублей у 31 человека

Женщина выманивала из жертв деньги, размещая объявления о продаже товаров на торговых сайтах и в соцсетях. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Слободском осудили местную жительницу за дистанционное мошенничество в крупном размере. Женщина умудрилась «развести» на деньги 31 человека из разных городов страны. Информацию сообщает областное УМВД.

Как выяснилось, слобожанка действовала посредством соцсетей и торговых интернет-площадок, выставляя объявления о продаже различных товаров, но в действительности не отдавая ни один из них. Женщина просто выманивала из потенциальных покупателей деньги за сам предмет торга, да еще и за доставку, а после переставала выходить на связь.

Общий подсчет выявил, что предприимчивая мошенница в общей сложности украла более 440 тысяч рублей у 31 жителя разных городов страны. От ее действий пострадали жители Москвы, Калининградской и Свердловской областей, и других регионов РФ.

Свою вину женщина, когда ее наконец разыскали, признала, и даже добровольно возместила ущерб восьми потерпевшим, чтобы смягчить собственное наказание. Отягчающим же стало наличие судимости - мошенница оказалась рецидивисткой.

Суд вынес слобожанке приговор: два года и два месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщина должна возместить ущерб еще 23 потерпевшим на сумму более 383 тысяч рублей.