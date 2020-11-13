Кировских автомобилистов просят помочь в поисках пропавшего подростка

Подросток пропал в период с 8 по 10 ноября. Фото: vk.com/ornkirov

В Кировской области продолжают разыскивать бесследно пропавшего 17-летнего подростка. В группе отряда по поиску несовершеннолетних «Первый» появился пост с обращением к кировским водителям. Волонтеры ищут свежие записи с видеорегистраторов, которые могли запечатлеть мальчика.

«Срочно! Просим откликнуться всех, кто сегодня в течение дня проезжал по трассе в направлении Кирово-Чепецк - Фатеево», - говорится в первом обращении к автомобилистам и водителям маршруток и большегрузов. Добровольцы просят их посмотреть записи с видеорегистраторов либо связаться с инфоргом поиска.

Напомним, Егор Шешуков вышел из дома в Лянгасово в период с 8 по 11 ноября, и с тех пор информации о его местонахождении нет. Подростку на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. На момент ухода из дома Егор был одет в черную куртку, синие джинсы и серые кроссовки. При себе у него был черный рюкзак.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят незамедлительно связаться с инфоргом поиска Галиной по номеру 89229566515, либо сообщить об этом в полицию.