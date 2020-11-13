Сроки закрытия незаконных раскопок в Кирове снова отодвинули

КТК пообещала восстановить 15 участков до конца текущей недели. Фото: admkirov.ru

Незаконные раскопки, разбросанные по Кирову, все еще не закрыты. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, срочного решения требуют девять участков. КТК сообщила, что к концу текущей недели планируют восстановить 15 территорий после проведения работ. Напомним, сделать это они должны были до конца предыдущей недели.

В первую очередь планируется выполнить работы в районе перекрестка Октябрьского проспекта и улицы Воровского. После предстоит очередь улицы Володарского, где восстановят покрытие дороги и откроют проезд после очередной незаконной раскопки «Компании Экосистем».

Эта организация, к слову, останавливаться не собирается: сейчас на ее совести неразрешенная работа в районе дома №71 по улице Профсоюзной. Компанию уже собираются привлекать к ответственности, а также провести оценку нанесенного ущерба и передать материалы в правоохранительные органы. КТК заявила, что уже применила санкции к своему подрядчику.

Напомним, за незаконные раскопки организациям выписали штрафов на три миллиона рублей. Львиную долю их набрала как раз «Компания Экосистем».