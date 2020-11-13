Кировская полиция ищет свидетелей ДТП на трассе Киров-Советск-Яранск

Сейчас ГИБДД ищет свидетелей аварии. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове разыскивают лихача, сбившего человека и уехавшего с места происшествия. Теперь его ищет полиция. Информацию сообщает областная ГИБДД.

ДТП произошло 5 ноября около 06.30. Мужчина-пешеход находился на 7 км трассы Киров-Советск-Яранск, перед разворотным кругом, когда его сбила неустановленная машина. Останавливаться лихач не стал, тут же умчавшись с места происшествия в сторону областного центра. Известно, что пострадавший получил травмы, но остался жив.

Областная ГИБДД разыскивает очевидцев аварии и тех, у кого имеется информация о лихаче и его транспортном средстве. Сообщить информацию можно по телефонам 588-935, 588-934, 64-38-77 или 02.