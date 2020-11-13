Бывший губернатор Кировской области Никита Белых попросил о смягчении наказания

В 2018 году Никита Белых был приговорен к 8 годам лишения свободы за взятку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осужденный за взятку экс-губернатор Кировской области Никита Белых направил в суд ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Просьбу Никиты Юрьевича рассмотрит Скопинский районный суд. Заседание состоится 26 ноября в 11.30.

На данный момент экс-губернатор отбывает наказание в ИК-№5 в Рязанской области. Он провел в колонии чуть более половины назначенного срока.

Напомним, что в конце октября текущего года Никита Белых был этапирован из кировского СИЗО обратно в рязанскую колонию. На Вятке бывшего губернатора допрашивали по делу «КРИК». Подробнее здесь.

СПРАВКА «КП»

Никита Белых был назначен губернатором Кировской области в 2009 году. В 2014 его избрали на второй срок, а летом 2016 года задержали за получение взяток на общую сумму в €400 тысяч. 1 февраля 2018 года он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей. Свою вину он не признал. По словам Никиты Юрьевича, деньги предназначались для финансирования социальных проектов города Кирова и области.

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