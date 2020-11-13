В Кирове 25-летний парень зарезал собственного брата

Пьяная ссора переросла в поножовщину, а после - в трагедию. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кировчанина задержали по подозрению в убийстве своего брата. Информацию передает областной Следком.

12 ноября 25-летний молодой человек выпивал в одном из общежитий города со своим братом. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В пылу конфликта под руку подозреваемому подвернулся нож, который тот пустил в ход, ударив родственника в грудь. Травма оказалась несовместима с жизнью, и 23-летний молодой человек скончался на месте.

Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Молодому человеку грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.