Коронавирус в Кирове: за сутки выписались 911 пациентов, переболевших COVID-19

Из инфекционных стационаров выписались 160 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 199 новых случаев заражения коронавирусом. Данные приводит региональный оперштаб. В то же время с выздоровлением выписались 911 пациентов, в том числе 160 - из инфекционных стационаров.

По информации федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

По состоянию на 13 ноября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 11000 заболевших, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 181 человек умер - по данным федерального оперштаба;

- 3644 заразившихся жителя региона лечатся в инфекционных стационарах, у 3388 из них диагностирована пневмония;

- 10914 пациентов лечатся амбулаторно.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 113 пациентов, 39 из них подключены к аппарату ИВЛ. С диагностической пневмонией в стационарах лежат 527 человека. У них коронавирус еще не подтвержден. Из их числа в реанимации лечатся 29 пациентов, 5 - на ИВЛ.