Вместо перевода денег мошеннику кировчанка обратилась в полицию

Обычная «легенда» мошенников - мол,кто-то пытался оформить кредит от вашего лица и похитить деньги. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 64-летняя жительница Кирова. Она рассказала, что накануне ей по телефону позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ее банка. Он стал пересказывать обычную «легенду» мошенников - мол,кто-то пытался оформить кредит от лица пенсионерки и похитить деньги.

Женщина выразила готовность выполнять все необходимые действия. По инструкциям звонившего, она подтвердила заявку на заем на сумму 299 тысяч рублей – так она якобы исчерпает свой кредитный лимит и больше злоумышленники запросить не смогут. Затем «сотрудник банка» стал убеждать ее перевести полученные деньги на специальный счет для погашения этого кредита. А на вопросы менеджеров офиса, куда собиралась пойти пенсионерка для выполнения этой операции, нужно было отвечать, что деньги предназначены ее зятю.

После этого кировчанка вместо отделения банка решила обратиться к полицейским. По факту покушения на мошенничество в крупном размере возбуждено уголовное дело, устанавливается личность злоумышленника.

На днях полицию обратился также 41-летний кировчанин, который сообщил, что после размещения на сайте объявлений информации о продаже рогов лося ему в мессенджере стали приходить сообщения от потенциального покупателя. Незнакомец выражал готовность перечислить предоплату. Он убедил кировчанина перейти по направленной им ссылке на Интернет-страницу, где ему нужно было ввести реквизиты своей банковской карты – так перевод денег якобы будет совершен безопасно.

Он выполнил все рекомендации и подтвердил операцию с помощью пришедшего кода из СМС-сообщения. В результате с его счета было списано 15 тысяч рублей.

В настоящий момент полицейские устанавливают личность злоумышленника, возбуждено уголовное дело.