На выходных в Кирове будут ловить пьяных водителей

Ловить пьяных водителей будут в Ленинском и Первомайском районах города. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове вновь пройдут традиционные сплошные проверки на выходных. 14 и 15 ноября весь транспорт будут останавливать на городских дорогах. Об этом информирует областная ГИБДД.

На этот раз контролировать будут Ленинский и Первомайский районы. На заранее выбранных участках дорог будут останавливать все транспортные средства и проверять на опьянение их водителей. Как всегда, без внимания не останутся въезды и выезды из Кирова, а также пригородные зоны. В помощь сотрудникам ГАИ выйдут представители народных дружин и «Ночного Патруля».

Областная Госавтоинспекция напоминает: за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное нарушение придется нести уже уголовную ответственность. Кроме того, водителей информируют: во всех патрульных машинах стоят видеорегистраторы - на случай, если захочется откупиться.