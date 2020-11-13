В Кирове перекроют движение на четырех участках

На улице Карла Либкнехта движение ограничат из-за прокладки газопровода. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове ограничивают движение сразу на четырех улицах. На двух участках движение уже перекрыли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, из-за прокладки газопровода к строящемуся дому с 12 ноября по 3 декабря ограничено движение на улице Карла Либкнехта, у дома № 43.

С 12 ноября по 21 декабря автомобилисты могут столкнутся с ограничениями и на пересечении улиц Мира и Нолинской. Здесь к новому зданию проводят теплотрассу.

По этой же причине перекроют улицу Чехова в районе дома № 4. Правда, всего на неделю - с 13 по 20 ноября.

С 16 ноября начнут прокладку теплотрассы у дома № 11 на улице Володарского. Закончить работы и снять ограничения для проезда транспорта обещают до 9 декабря.

Контролировать работы по прокладке коммуникаций и восстановление благоустройства будут районные теруправления.

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