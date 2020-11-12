В Слободском отремонтируют Колокольню Преображенского собора

Колокольня собора Спаса Преображения построена в 1822 году. Фото: kirovreg.ru

На сайте Госзакупок объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту Колокольни Преображенского собора в городе Слободской. Деньги на выполнение работ планируют выделить в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Согласно аукционному заданию, подрядчик должен будет обновить фасад арки и стен здания, а также обустроить отмостки вокруг колокольни. Гарантийный срок на выполненные работы составит 4 года.

Максимальная сумма контракта составляет 7 миллионов 704 тысяч 339 рублей. Заявиться на участие в аукционе можно до 19 ноября. Дата проведения торгов назначена на 23 ноября.

Напомним, что власти города также планируют отремонтировать колоннады на Соборной площади города Слободского. На данный момент контракт на работы заключен с ИП Костиной. Сумма договора - 932 тысячи 396 рублей.

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