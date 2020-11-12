«Вятавтодор» станет «игроком» мусорного рынка Кировской области

Региональные власти изменят систему транспортировки отходов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе изменится принцип работы регионального оператора. Председатель правительства Кировской области Александр Чурин сообщил, что в Кировской области за вывоз мусора будет отвечать АО «Вятавтодор».

- В первую очередь пересмотрены подходы к вопросу транспортировки отходов, - поделился Александр Анатольевич. - Мы понимаем, что если какая-то компания уйдет с рынка, произойдет сбой вывоза, но мусор образуется каждый день и допустить сбоя нельзя. Считаем, что функции транспортировщика должны быть и у областного предприятия. Поэтому к этой работе будет подключен «Вятавтодор», который закупит современные мусоровозы для нужд области.

Помимо этого, региональные власти планируют разработать единый подход к закупке контейнеров.

СПРАВКА «КП»

АО «Вятавтодор» - крупнейший «игрок» на рынке дорожного строительства. Учредителем и 100-процентным акционером является правительство Кировской области. Генеральный директор компании - Сморкалов Сергей Васильевич, который также является учредителем охранной организации «Сельмаш».