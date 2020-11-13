Каждое четвертое преступление в Кировской области - дистанционное

По сравнению с прошлым годом число дистанционных преступлений выросло более чем в полтора раза Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За 10 месяцев 2020 года на территории Кировской области зарегистрировано 3853 преступлений, квалифицированных по статье 158 (кража) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с прошлым годом число таких преступлений выросло более чем в полтора раза.

Доля преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в структуре всех преступных посягательств составила 25 %, а среди преступлений против собственности - 39,9%. Общий материальный ущерб потерпевшим по уголовным делам данной категории - 228 млн. 438 тыс. рублей.

Раскрыто 394 преступления, а также 25 преступлений прошлых лет. К уголовной ответственности привлечено 322 человека.

В настоящее время в производстве следственных подразделений и органов дознания органов внутренних дел находится 923 уголовных дела. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, связанные в том числе с выездом в другие регионы страны. В текущем году кировские полицейские выезжали в 27 регионов страны, где была пресечена преступная деятельность лиц, совершавших дистанционные кражи и мошенничества.