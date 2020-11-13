На Филейском городище в Кирове проведут археологические раскопки

На месте городища установлен камень с информацией о памятнике археологии. Фото: okn43.ru

В Кирове проведут археологические раскопки на территории городища «Наговицкое». Территория признана объектом культурного наследия федерального значения. Как отметили в городской администрации, разрешение на работы выдало Министерство культуры научному сотруднику из Татарстана Эдуарду Оруджову.

Наговицкое или Филейское городище датируется VII-III вв. до н.э. и относится к поселениям ананьинской культуры. Городище находится в северной части города на левом берегу реки Курьи. Площадь памятника составляет около 600 кв.м. Культурный слой достигает 60-70 см.

Отметим, что ананьинскую культуру связывают с предками пермских народов (удмурты, коми) и волжских финнов (марийцы, меря). Место расположения городища отмечено знаком - камнем, на котором размещена краткая информация об этом памятнике археологии.