Организатор подпольного казино в Слободском пойдет под суд

Подпольное казино работало с января 2020 года. Фото: kirov.sledcom.ru

Сотрудники Следкома завершили расследование уголовного дела по факту незаконной организации азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

По версии следствия, в январе текущего года 40-летний мужчина организовал в Слободском игорный бизнес. Подпольное казино находилось в помещении на улице Вятской. На протяжении девяти месяцев терминалы «трудились» на благо подозреваемых. В сентябре подпольное казино «накрыли» сотрудники МВД. Оборот, который прошел через игорный бизнес, не сообщается.

В ходе расследования уголовного дела организатор игорного бизнеса признал свою вину. В настоящее время материалы переданы в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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