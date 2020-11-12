В Кирово-Чепецком районе грузовой поезд столкнулся с иномаркой

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирово-Чепецком районе поезд столкнулся с легковушкой на переезде около деревни Комариха. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Авария произошла в среду, 11 ноября, в пять часов вечера на третьем километре автодороги в Кирово-Чепецком районе. По предварительным данным, на железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся с легковушкой Daewoo Nexia под управлением 55-летнего водителя.

В результате аварии 51-летний составитель поездов получил серьезные травмы. Мужчину срочно доставили в больницу.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП.