В Кирове бесследно пропал 17-летний подросток

Приметы пропавшего сообщают волонтеры из отряда по поиску несовершеннолетних «Первый». Фото: vk.com/ornkirov

Кировские следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего подростка. В настоящее время к поискам Егора Шешукова подключены сотрудники региональных СУ СК и УМВД по Кировской области, кинологи и волонтеры.

Известно, что юноша днем 8 ноября ушел из дома в микрорайоне Лянгасово. На данный момент никакой информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщают волонтеры из отряда по поиску несовершеннолетних «Первый». У Егора Шешукова рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые. На момент ухода из дома был одет в черную куртку, синие джинсы и серые кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Егора Шешукова или о его местонахождении, просьба сообщить об этом в правоохранительные органы, в том числе в региональное следственное управление по телефонам: 8 (8332) 485-213, 485-201, 485-100.