В Кирово-Чепецке подрядчик не успел заменить лифты

ООО «Сервис» не уложилось в установленный договором срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке подрядчик ООО «Сервис» затянул с заменой лифтов в 16 многоквартирных домах города. Информацию об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В июне текущего года «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» заключил договор с ООО «Сервис» на замену, ремонт, модернизацию лифтов в городе Кирово-Чепецк. Согласно контракту, подрядчик должен был завершить работы в октябре 2020 года.

В ходе проверки выяснилось, что ООО «Сервис» не уложилось в установленный договором срок , а также не выполнило в полном объеме работы.

В надзорном ведомстве посчитали, что действия подрядчика привели к нарушению прав граждан на комфортные условия проживания. В результате в адрес директора ООО «Сервис» было внесено представление об устранении нарушений.

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