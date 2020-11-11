В Нововятске собирают помощь для семей в трудной жизненной ситуации

Помочь в сборе продуктов может любой желающий. Фото: admkirov.ru

Нововятские центры местной активности предлагают всем неравнодушным кировчанам поучаствовать в благотворительной акции. На этот раз помощь будут оказывать семьям в трудной жизненной ситуации. Информацию сообщает пресс-служба кировской мэрии.

Акция под названием «Щедрый вторник» стартовала 11 ноября. Приурочили ее к Международному дню благотворительности - 1 декабря. Для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, волонтеры собирают продуктовые наборы. Внести свой вклад и сделать доброе дело может любой желающий.

Сбор продуктов будет проходить с 11 по 23 ноября в центрах местной активности:

- улица Октябрьская, 26 (микрорайон ЛПК);

- улица Советская, 50 (центральная часть Нововятского района);

- улица Индустриальная, 20 (микрорайон Радужный).

Передать помощь неравнодушные кировчане могут в любое удобное время, позвонив перед этим по телефонам: 8-912-330-44-97, 8-953-130-45-70, 8-912-372-00-55.