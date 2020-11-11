В Кирове за покупку наркотиков осудили 27-летнего рецидивиста

За незаконную покупку наркотиков кировчанину придется отбывать срок в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудили местного жителя за приобретение наркотиков. Теперь ему придется отбывать срок в колонии строгого режима. Информацию сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В мае 27-летний молодой человек приобрел у неустановленного продавца наркотик, который ему оставили в тайнике в лесу близ СНТ «Маргарин». Кировчанина взяли с поличным практически сразу же, а в его машине обнаружили искомое. В «закладке» обнаружилось наркотическое вещество весом не менее 0,47 грамма, что считается значительным размером.

Суд признал молодого человека виновным. С учетом предыдущей судимости за аналогичное преступление ему вынесли приговор: один год колонии строгого режима.