В Белой Холунице осудят местного жителя, спьяну ударившего ножом своего знакомого

В пылу ссоры мужчина несколько раз ударил своего оппонента ножом в грудь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белой Холунице осудят местного жителя за пьяную поножовщину. Как сообщает областной Следком, расследование уголовного дела уже завершено.

Все произошло 11 июля около 20 часов в Белой Холунице. Один из местных жителей, будучи пьяным, около магазина увидел своего знакомого. Алкоголь ударил в голову, вспомнились старые обиды, и мужчина отвел встречного в сторону на поговорить. Между ними весьма быстро вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый выхватил нож, который носил с собой, и несколько раз ударил им оппонента в грудь. А когда понял, что натворил - сбежал с места преступления.

Сотрудники магазина, увидевшие произошедшее, срочно вызвали «скорую». Пострадавшего, 34-летнего мужчину, оперативно госпитализировали, и благодаря помощи врачей он выжил. А вот нападавшего довольно быстро нашли. Свою вину в совершенном он признал. Ранее судимому 33-летнему жителю Белой Холуницы вменили «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Уголовное дело с обвинительным заключением уже отправили в суд. Теперь обвиняемый может провести за решеткой до десяти лет.