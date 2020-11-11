Вода из-под крана в домах кировчан может позеленеть

Для определения утечек воду в теплоносителе подкрасят. Фото: vk.com/kf_tgc5

Если у вас из крана начал течь тархун, пугаться не стоит, а вот сообщить куда надо - обязательно. По информации пресс-службы горадминистрации, с 16 ноября КТК начнет проверку теплосетей на прочность и герметичность. Для этого в теплоноситель будут вводить специальный краситель.

Это вещество безвредно для человека и предназначено для определения утечки на теплосетях. Если вода из-под крана у вас приняла зеленый или желто-зеленый цвет - позвоните в свою УК. Это значит, что подогреватели в доме или оборудование на центральном тепловом пункте не герметичны. Также можно оставить сообщение на сайте КТК.

С 16 ноября начнутся проверки теплосетей в зоне ТЭЦ-5. С 23 ноября - в районе ТЭЦ-4.