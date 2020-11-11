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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 189 человек заразились COVID-19 за сутки

У них проявляются все симптомы болезни
Ангелина Табрисова
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Каждый день врачи выявляют более 150 новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан.

Каждый день врачи выявляют более 150 новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Кировской области коронавирусом заразились еще 189 человек. У них проявляются все симптомы болезни. Выписались за аналогичный период 562 пациента, причем 180 - из инфекционных стационаров. По информации федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

По состоянию на 11 ноября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 10709 заболевших, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 179 человек умерли - по данным федерального оперштаба;

- 3547 заразившихся жителей региона лечатся в инфекционных стационарах, у 3352 из них диагностирована пневмония;

- 11326 пациентов лечатся амбулаторно;

- 21931 кировчанин находится на домашнем карантине, свыше 5300 из этого числа - дети. Заболевших среди них нет;

- 102938 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 103 пациентов, 33 из них подключены к аппарату ИВЛ. С диагностической пневмонией в стационарах лежат 542 человека. У них коронавирус еще не подтвержден. Из их числа в реанимации лечатся 31 пациентов, 5 - на ИВЛ.