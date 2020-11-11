Детям-сиротам, вступающим в жизнь, выделили 69 квартир

Жеребьевка происходила онлайн. Фото: admkirov.ru

В 2020 году для детей-сирот приобретены жилые помещения у двух застройщиков: у ООО «Кировспецмонтаж» - 53 квартиры в 17-этажном доме на ул. Анжелия Михеева, 16 и у АО «КССК» - в 15-этажном доме на ул. Потребкооперации, 44. Оба здания уже построены.

10 ноября в администрации города специальной комиссией между будущими жильцами были распределены 56 квартир-студий в чистовой отделке площадью не менее 26 кв. метров. Распределение прошло в режиме видеоконференции. Все участники жеребьевки были оповещены заранее. Осталось только вручить ключи новоселам.