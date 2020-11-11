За один день в авариях на кировских дорогах пострадали трое детей

В аварии в Омутнинском районе пострадали 15-летний подросток и годовалая девочка. Фото: vk.com/gibdd43

На дорогах Кировской области за один день, 10 ноября, в авариях пострадали трое детей. Информацию сообщает региональная ГИБДД.

Первое ДТП произошло в 04.50 в Омутнинском районе. На 738 км трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь грузовичок «Валдай» под управлением 49-летнего водителя врезался в идущую впереди «Сузуки Гранд Витара». В результате пострадали 41-летняя женщина за рулем легковушки, а также три ее пассажира - 46-летний мужчина, 15-летний подросток и годовалая девочка. Как сообщает ведомство, все получили травмы разной степени тяжести.

Вторая авария произошла в Кирове на улице Маклина несколькими часами спустя, в 09.15. «Мицубиси», выезжая с второстепенной дороги, столкнулась на нерегулируемом перекрестке с «Дэу Матиз». 30-летняя женщина-водитель «Матиза» сильно пострадала - ее пришлось отвезти в больницу. Травмы также получила ее пассажирка - шестилетняя девочка.

«Мицубиси» столкнулась с «Дэу Матиз» на нерегулируемом перекрестке. Фото: vk.com/gibdd43

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло восемь ДТП, в которых пострадали 12 человек.