Переезд в Нововятске временно закроют

На участке запланированы ремонтные работы по смене рельсов. Фото: admkirov.ru

Жители Нововятска могут столкнутся с трудностями при пересечении железнодорожного переезда. Движение автотранспорта по нему собираются полностью ограничить. Правда, только в ночное время.

В пресс-службе городской мэрии сообщили, что на данном участке запланированы ремонтные работы по смене рельсов.

- Ремонт железной дороги в районе 970 км перегона Поздино - Полой будет проведен с 20.00 13 ноября до 9.00 14 ноября, - сообщили в администрации города.

При этом 13 ноября до 23.00 из-за работ на переезде движение частично ограничат, а вот ночью он будет перекрыт полностью. Уже с 6.00 до 9.00 проезд восстановят.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Для объезда водители могут воспользоваться дорогой Южного обхода.