В Слободском районе водитель иномарки сбил пешехода

Авария произошла на улице Дорожной в поселке Межколхозстрой. Фото: vk.com/gibdd43

В Слободском районе под колесами иномарки погибла 60-летняя женщина. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В среду утром, 11 ноября, в поселке Межколхозстрой произошла смертельная авария. По предварительным данным, 46-летний водитель Hyundai Matrix сбил женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении. Основной удар пришелся на лобовое стекло автомобиля.

- В результате происшествия женщина погибла, - сообщили в областном ГИБДД. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.