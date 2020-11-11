Бобр попытался сломать камеру наблюдения, которая следила за ним

Кадры трудов бобра сохранились на фотоловушке, которую тот чуть не разбил. Фото: nurgush.org

В заповеднике «Нургуш» бобр попытался разбить следящую за ним лесную камеру видеонаблюдения. К счастью, та уцелела, донеся до нас кадры, на которых запечатлены плоды его трудов. Об этом рассказала пресс-служба заповедника.

На самом деле слежка, конечно, ни при чем. Дело в том, что у бобров крупные передние резцы растут постоянно, и их приходится регулярно стачивать. Как выяснилось, зверь уже очень давно облюбовал себе осину в лесу, над которой упорно и целеустремленно трудился не одну ночь. «И добился своего!» - восхищенно сообщают работники заповедника. Дерево-таки пало под натиском бобра и едва не задело лесную камеру. Кадры, на которых запечатлены его старания, к счастью, сохранились.

Как сообщили в заповеднике, бобр - самый крупный из грызунов, живущих в «Нургуше». Его вес может достигать 30 кг. Основной период активности животного приходится на ночные часы, хотя его сотрудники могут увидеть и в дневное время - особенно весной.

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