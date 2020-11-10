В Кировской области зарегистрировали десятый случай бешенства

Животное забежало в село Рябиново. Фото: pixabay.com
В Кировской области зарегистрирован еще один случай бешенства. Он стал десятым официально подтвержденным в текущем году.
По информации Управления ветеринарии Кировской области, 3 ноября бешенство было выявлено у енотовидной собаки, которая забежала в село Рябиново.
- В настоящий момент проводится комплекс мер по локализации и ликвидации бешенства животных на территории Куменского района, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что ранее бешенство было также выявлено у енотовидной собаки в Куменском районе.
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