В Котельничском районе во время охоты случайно подстрелили двух пенсионеров

Оба несчастных случая произошли на охоте в один день. Фото: pixabay.com

В Котельничском районе в один день произошло два несчастных случая на охоте. Подробности сообщает областной Следственный комитет.

Первый случай произошел 8 ноября около 12 часов. 30-летний мужчина охотился на лося в лесу вблизи села Покровское. В какой-то момент, вычислив предполагаемое местонахождение животного, он выстрелил из ружья, однако попал другого охотника, 61-летнего мужчину. Пуля попала в плечо. Пострадавшего срочно госпитализировали.

Второй несчастный случай произошел в тот же день, около 20 часов вечера, в лесу близ деревни Бокалово. 34-летний охотник выстрелил в предполагаемого кабана, но не убедился в безопасности. В итоге ранение получил 63-летний мужчина. Его срочно отвезли в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, пострадавший скончался в больнице на следующий день.

Сейчас по первому случаю следователи проводят проверку, по второму решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы.