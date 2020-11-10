В Вахрушах из магазина эвакуировали 20 человек из-за пожара

Пожар удалось оперативно ликвидировать, никто из людей не пострадал. Фото: vk.com/id174802749

В Вахрушах загорелся продуктовый магазин. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. Подробности сообщает региональное ГУ МЧС.

Начинающийся пожар заметил замначальника 49 пожарной части Максим Черменин, возвращавшийся домой в шестом часу вечера. Он и увидел, что из-под крыши магазина по улице Ленина, прямо над входной дверью, валит дым.

Мужчина тут же вызвал дежурный караул, а сам забежал в торговый зал, где находилось около 20 покупателей и персонал. Причем внутри помещения дыма еще не было. Максим сообщил о начинающемся пожаре, предотвратил панику и вывел людей на улицу через запасной выход. Спасатели приехали оперативно и ликвидировали возгорание в считанные минуты.

От огня успели пострадать пластиковый потолок в тамбуре магазина и обшивка стены основного здания. Предполагаемая причина - неисправность электрооборудования.