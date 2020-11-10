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В Кировской области создадут Центр управления регионом

Новую структуру возглавит Игорь Панкратов
Виктор КарповВиктор Карпов
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Игорь Панкратов до назначения на должность главы ЦУРа работал помощником генерального директора АО «Завод «Сельмаш». Фото: kirovreg.ru

Игорь Панкратов до назначения на должность главы ЦУРа работал помощником генерального директора АО «Завод «Сельмаш». Фото: kirovreg.ru

В конце ноября в Кировской области появится Центр управления регионом (ЦУР). Главной задачей новой структуры станет повышение качества работы с обращениями жителей областей. Пресс-секретарь главы региона Елена Черных рассказала, что центр будет проводить мониторинг и обработку сообщений.

- Сотрудники центра смогут контролировать сроки и качество обработки сообщений, полученных из любых источников, а также делать выводы об удовлетворенности кировчан результатами работы властей, - сообщила Елена Черных. - Полученные данные будут передавать руководству Кировской области

Руководителем ЦУР станет Игорь Панкратов. На должность он назначен 6 ноября.

- В настоящее время идет подготовительный этап к запуску ЦУРа - формируется команда, устанавливается необходимое оборудование, внедряются алгоритмы действий, - поделился Игорь Панкратов. - К концу ноября мы планируем официальное открытие центра.

Ранее информацию о создании ЦУРа в своем Telegram-канале прокомментировал генеральный директор крупнейшего в городе медиа-холдинга Роман Данилин.

- Ключевая неформальная цель новой структуры - подготовить более комфортную среду для победы «Единой России» на думских выборах 2021 года, - написал Роман Альбертович.

Известно, что новый руководитель Центра управления регионом работал помощником генерального директора АО «Завод «Сельмаш». Кировские СМИ считают, что данное назначение связано с усилением команды председателя правительства Кировской области Александра Чурина, который ранее руководил заводом «Сельмаш».

Напомним, что 9 ноября стало известно о смене руководства в АО «Куприт». На должность генерального директора компании утвердили Эдуарда Патрушева, который также является «выходцем» из «Сельмаш».

СПРАВКА «КП»

Игорь Владимирович Панкратов родился 1 декабря 1974 года в Пермской области. Имеет три высших образования: юридическое, психологическое и политологическое. 22 года проходил службу в МВД России. Вышел в отставку с должности заместителя министра – начальника полиции МВД по Республике Мордовии.

В 2014 – 2017 годах возглавлял контрольно-аналитический департамент губернатора Самарской области и контрольное управление губернатора Кировской области. Член Общественной палаты Кировской области. До назначения на должность главы ЦУРа являлся помощником генерального директора АО «Завод «Сельмаш».

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