В Кирове задержали 16-летнюю девушку, торгующую наркотиками

Теперь 16-летней девушке грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Фото: архив КП

В Кирове задержали нескольких человек, торговавших наркотиками. Среди них оказалась 16-летняя девушка. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Как выяснилось, в сентябре-октябре 2020 года несколько кировчан решили подзаработать на продаже наркотиков, торгуя ими в интернете. Кроме того, они делали и тайники-закладки, оставляя их в скрытых местах города. Общее количество отравы, которой они торговали, составило более 34 грамм, что считается крупным размером.

Девушку задержали, остальных же членов группы пока не установили. По факту покушения на незаконный оборот наркотиков в крупном размере заведено уголовное дело. Сейчас все обстоятельства устанавливаются. По вышеуказанной статье юной кировчанке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.