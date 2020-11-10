В центре Кирова сгорел аварийный дом

Дом на Казанской был построен 126 лет назад, а с 2010 года является аварийным. Фото: vk.com/zlo43

В понедельник, 9 ноября, в центре Кирова произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул вечером в нежилом доме на улице Казанской, 63.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области сообщили, что на место происшествие выезжало семь пожарных расчетов. Очевидцы рассказали, что вокруг было жуткое задымление, а уличное освещение было отключено. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции перекрывали участок улицы Казанской от улиц Труда до Пятницкой.

В результате пожара сгорела крыша, а также обгорели стены и пол. Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Согласно информации из открытых источников, дом на Казанской был построен 126 лет назад, а с 2010 года является аварийным. Отметим, что по соседству располагается дом-музей Владимира Бехтерева, построенный в 1865 году.