В Кирове на территории Спасского собора появится сад для горожан

Рабочие приступили к благоустройству прихрамовой территории. Фото: спасскийсобор.рф

В Кирове продолжаются работы по восстановлению Спасского собора. На данном этапе завешено обустройство литой металлической ограды по границам, которые собор имел до Октябрьской революции.

- Эскизы первоначальной решетки не сохранились, поэтому за основу взяли рисунок ограды другого вятского храма - взорванного Александро-Невского собора, - сообщили на сайте спасскийсобор.рф. - Проект ограды выполнил архитектор Иван Чарушин.

Сейчас рабочие приступили к благоустройству прихрамовой территории. Священник Петр Машковцев рассказал, что в текущем году важно успеть выровнять участок земли вокруг собора и подготовить его под озеленение. В дальнейшем территорию планируют выложить брусчаткой, устроить на ней цветники, а также разместить фонари и удобные скамейки.

- Надеемся, что летом 2021 года уже будет не узнать эту территорию, и Спасский собор станет ещё больше согревать сердца вятчан надеждой на возрождение родной земли, - отметил священник Петр Машковцев.

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