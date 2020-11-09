Официально: АО «Куприт» возглавил Эдуард Патрушев

АО «Куприт» - региональный оператор Кировской области, который специализируется на утилизации и переработке отходов. Фото: cuprit.ru

В руководстве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами вновь произошли изменения. В понедельник, 9 ноября, на должность генерального директора АО «Куприт» утвердили Эдуарда Патрушева. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

- Директором регоператора по обращению с ТКО в Кировской области станет Эдуард Патрушев, - сообщили в «Куприт». - К исполнению обязанностей новый руководитель приступит с 23 ноября 2020 года.

Ранее генеральный директор Рустем Хамидуллин покинул свой пост по собственному желанию. Вместо него обязанности исполнял Михаил Зыков.

Михаил Иванович вернется к своим обязанностям заместителя генерального директора по экономике и финансам, - сообщили в компании.

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