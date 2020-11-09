В Юрьянском районе подрядчик сорвал сроки ремонта дороги

После вмешательства органов прокуратуры подрядчик ускорил работы на объекте. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура нашла нарушения законодательства при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Юрьянском район. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В августе 2020 года администрация Юрьянского городского поселения заключила контракт с подрядчиком ООО «САЭК» на ремонт автодороги по улице Калинина в поселке Юрья. Согласно документации, стоимость работ составляет 3,4 миллиона рублей, а срок исполнения контракта - 29 августа 2020 года.

Однако в ходе проверки выяснилось, что подрядчик сорвал сроки ремонта автодороги.

- По данному факту прокурор Юрьянского района внес руководителю ООО «САЭК» представление, - сообщили в областной прокуратуре. - Кроме того, в отношении должностного лица возбудили производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков).

После вмешательства органов прокуратуры подрядчик ускорил работы на объекте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте