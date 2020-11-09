В Кировской области лесоруб заплатит более 1 миллиона рублей за незаконную добычу древесины

Суд признал мужчину виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 55-летнего мастера коммерческой организации, который обвинялся в незаконной рубке леса. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2017 году подозреваемый распорядился вырубить древесину на чужой лесосеке. При этом мужчина достоверно знал, что данный участок находится в аренде у другой компании. Материальный ущерб Министерству лесного хозяйства Кировской области составил более 1,1 миллиона рублей.

В итоге суд согласился с мнением государственного обвинителя, что вина мужчины доказана и признал его виновным. Осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Помимо этого, суд постановил взыскать с мужчины материальный ущерб в пользу регионального министерства.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.