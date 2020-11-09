В Кирово-Чепецком районе произошло смертельное ДТП

Удар оказался слишком сильным, и водитель легковушки погиб. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирово-Чепецком районе разбился водитель легковушки. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Смертельная авария произошла в воскресенье, 8 ноября, в 08.40. «ВАЗ-21120» двигался по 28 км трассы Киров-Малмыж-Вятские Поляны. Возможно, водитель не справился с управлением, однако легковушка съехала с трассы и врезалась в некое препятствие. Удар оказался слишком сильным, и в результате столкновения 48-летний мужчина погиб.

Всего за минувшие пятницу, субботу и воскресенье на дорогах Кировской области произошло 15 ДТП. В них три человека погибли и 16 получили травмы.