В Котельниче ведьма украла у пенсионерки 30 тысяч рублей

У доверчивой пенсионерки «ведьма» похитила 30 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает областное УМВД, однажды в квартиру 84-летней котельничанки постучали. За дверью оказалась женщина, представившаяся ведьмой и предложившая снять с пенсионерки и ее семьи порчу. Хозяйка квартиры согласилась и впустила ее.

Для обряда колдунья попросила предоставить ей имеющиеся деньги наличными, и пенсионерка вручила ей 30 тысяч рублей. Их гостья завернула в газету и принялась читать заклинания и молитвы, а по окончанию обряда велела спрятать сверток в наволочку подушки и ушла. Спустя несколько дней хозяйка квартиры решила проверить его и денег там, конечно, не обнаружила.

По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбудили уголовное дело. Через несколько дней «ведьму» нашли в одном из населенных пунктов района - ею оказалась местная 44-летняя жительница. Женщина созналась в преступлении. Сейчас расследование дела продолжается.

Полиция просит кировчан не верить обещаниям снять порчу или вылечить магическим путем болезни. Не впускайте незнакомцев в квартиру ни под каким предлогом, а если пришлось это сделать - не упускайте их из виду и не показывайте, где в вашем доме лежат деньги и ценные вещи.