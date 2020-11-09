За трое суток в ДТП в Кировской области погибли два пешехода

Вечером на улице Трактовой в селе Нослы Малмыжского района произошло смертельно ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области два пешехода погибли под колесами автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В пятницу, 6 ноября, вечером на улице Трактовой в селе Нослы Малмыжского района произошло смертельно ДТП. По предварительным данным, водитель ГАЗели сбил 26-летнюю девушку. В результате происшествия пешеход погибла.

Еще одна авария с участием пешехода произошла вечером 8 ноября на трассе Киров-Советск-Яранск в Оричевском районе. Под колесами грузовика «Foton» погиб 39-летний мужчина.

Водитель автомобиля «ФОТОН» сбил 39-летнего мужчину. Фото: vk.com/gibdd43

С 6 по 8 ноября, на территории Кировской области произошло пятнадцать ДТП, в которых три человека погибли и шестнадцать получили травмы.