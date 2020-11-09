Погода в Кирове с 9 по 13 ноября: холодно и снег

Во вторник в Кирове выпадет снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На неделе в Кирове может сформироваться постоянный снежный покров. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на грядущую рабочую неделю.

Понедельник, 9 ноября, обещает быть прохладным. В течение дня температура воздуха будет скакать от 0 до -1 градуса. Холодный северо-западный ветер наберет скорость до 2-4 метров в секунду, но могут быть порывы до 9 м/с.

Во вторник, 10 ноября, погода начнет меняться. Температура воздуха днем понизится до - 3 градусов. Возможны порывы ветра до 9 м/с. К вечеру местами может выпасть небольшой снег.

В среду, 11 ноября, город начнет засыпать снегом. Температура воздуха составит – 2 градуса. Порывы ветра - до 11 м/с.

В четверг, 12 ноября, похолодает до -4 градусов. Ветер ослабнет до 3-7 м/с. Снег продолжит идти. Днем осадки прекратятся.

В пятницу, 13 ноября, температура еще понизится - до минус 5 градусов. На протяжении всего дня ожидается пасмурная погода, и днем в городе возможен снег. Порывы ветра могут достигать до 9 м/с.

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