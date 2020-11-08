Дело наркоторговцев: в Кирове перед судом предстанут четыре члена ОПГ

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Кирова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области пред судом предстанут четыре члена ОПГ, которых обвиняют в межрегиональной торговле наркотиками. Подробностями уголовного дела поделились в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые с февраля 2019 года занимались продажей наркотиков. Торговля синтетическими веществами осуществлялась в трех регионах страны: в Кировской области, Пермском крае и Удмуртии. Реализовывали они свою продукцию через интернет, принимая платежи через электронную систему, а клиентам передавали товар при помощи «закладок».

На своей незаконной деятельности торговцы смертью заработали порядка 1,2 миллиона рублей. Полученные деньги они «отмывали» с помощь конвертирования валюты в биткоины, а после вновь обменивали виртуальные средства на деньги.

Задержать наркоторговцев удалось в августе 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у членов ОПГ более 2 килограммов наркотиков.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Кирова.

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в преступлениях, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), - сообщили в областной прокуратуре. - Троим из них также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).